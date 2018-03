publié le 29/05/2016 à 17:37

Le paysage audiovisuel français a perdu l'un de ses hommes les plus importants. André Rousselet, fondateur de Canal+, est mort dimanche 29 mai à l'âge de 93 ans. L'annonce de son décès a été effectuée par sa famille. "Il s'est éteint paisiblement chez lui, dans sa 94e année, il était juste fatigué par l'âge", a déclaré Philippe Rousselet, l'un de ses fils.



Dans un tweet, les équipes de la chaîne cryptée ont partagé leur émotion : "André Rousselet a créé Canal+, nous lui devons beaucoup. Toutes nos pensées à ses proches". Michel Denisot, ancien directeur général adjoint de Canal+, a également fait part de sa tristesse sur le réseau social. "Fondateur, entrepreneur visionnaire. On lui doit tout". "André Rousselet nous a appris la liberté, la responsabilité et comment se tenir debout, toujours", a ajouté Pierre Lescure, co-fondateur de la chaîne.

Fidèle de Mitterrand

Après une première vie de préfet, de député puis de directeur de cabinet de François Mitterrand à l'Élysée, André Rousselet est propulsé à la tête de l'agence Havas. Et c'est de là qu'il échafaude le projet d'une chaîne payante. Au départ personne n'y croit et pourtant le 4 novembre 1984, il lance le canal 4 qui deviendra ensuite la chaîne connue de tous : Canal+.

Durant le premier septennat de François Mitterrand, la chaîne se développe et devient l'emblème de la modernité avec son ton puis ses choix tournés vers le cinéma, le sport et l'humour alors que certaines émissions détonnent comme Les Guignols de l'Info. Mais les temps se compliquent pour la chaîne. Avec le retour de la droite aux affaires, André Rousselet, membre éminent du premier cercle de François Mitterrand doit quitter Canal+ en 94, poussé vers la sortie par le gouvernement Balladur.



Cet homme à la chevelure dégarnie, véritable passionné d'art contemporain, conserve pourtant son costume d'homme d'affaires et poursuit ses autres activités de business avec la création des taxis G7. Toujours dirigée par sa famille, la compagnie est la plus importante en France.