Les coups durs s'enchaînent pour l'équipe de France de football. Après Raphaël Varane, Didier Deschamps a fait face à un nouveau forfait dans sa ligne défensive : Jérémy Mathieu. Deux absences sur blessure qui profitent à Adil Rami et Samuel Umtiti qui intègre tous deux la liste des 23 Bleus sélectionnés en vue de l'Euro 2016. Mais le sélectionneur tricolore devra rapidement trouver une stabilité alors qu'il a notamment perdu son pilier en la personne de Raphaël Varane. "Toutes les décisions sont difficiles et par rapport au groupe aussi. C'est un coup dur pour nous, pour lui. Quand on s'engage dans une compétition comme celle-là, je fais en sorte d'anticiper les impondérables", a notamment réagi Didier Deschamps.



Et s'il refuse d'évoquer des états d'âme, le champion du monde 98 assume ses choix même si "cela ne veut pas dire que ça me fait plaisir". Et les choix ont donc profité à Adil Rami qui a bien failli priver Samuel Umtiti de la compétition européenne qui se déroulera du 10 juin au 10 juillet en France. "Adil était en compétition avec son club jusqu'au 22, je savais qu'il n'était pas dans la nature comme certains après le 14. Sans le mettre, c'était une solution", a-t-il lancé assurant que deux gauchers dans l'axe était une solution quasiment impossible pour lui.



Et malgré l'absence de certains cadres, Didier Deschamps refuse de revoir les ambitions du groupe France à la baisse. À trois semaines du début de la compétition, l'ancien entraîneur de l'AS Monaco et de Marseille demeure "optimiste". "On va viser pareil. J'ai confiance en ces joueurs et je ne veux pas leur mettre le doute parce que je n'en ai pas", a-t-il lancé sur RTL alors que la pression du premier match est vue comme une "énergie positive".



Didier Deschamps balaye les "polémiques"

Une manière de balayer les polémiques naissantes à l'approche de l'Euro 2016. S'il refuse de répondre à Éric Cantona, qui l'a accusé de racisme dans une interview au Guardian, Didier Deschamps a assuré que l'affaire était réglé avec Bruno Génésio. L'entraîneur de Lyon avait vivement critiqué le sélectionneur de l'équipe de France qui n'avait pas retenu Samuel Umtiti dans un premier temps. "Aujourd'hui c'est réglé. La manière dont il répond, je ne peux pas accepter cela... De la part de Bruno j'ai été déçu, après il a ses explications et j'ai les miennes", a-t-il déclaré assurant qu'il ne s’immisçait pas dans les choix des joueurs. "C'est la décision du joueur, c'est leur choix de carrière".