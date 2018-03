publié le 29/05/2016 à 14:27

Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste, ne semble pas du tout se soucier d'un éventuel blocage du pays durant l'Euro 2016 de football par les syndicats, dont la grogne est grandissante contre la loi Travail. "La CGT va perturber l'Euro ?", demande-t-il, feint d'une légère ironie. "Je n'ai jamais entendu Martinez dire cela. Je ne peux pas croire une seule seconde qu'ils prennent en otage la France, car c'est l'image de la France qui est en jeu. Je ne comprendrai pas que la CGT perturbe l'Euro."



Le premier secrétaire voit en la date choisie pour la prochaine manifestation un signe qui va en ce sens alors que la compétition débute le 10 juin avec France-Roumanie au stade de France. "La prochaine manifestation est le 14 juin, pas la semaine prochaine, on laisse du temps. Si vous êtes syndicalistes, à fond, le premier jour de l'Euro on se dit : 'On y va les copains'. Là, ce n'est pas le cas."

Concernant la sécurité des fans-zones qui pose question, Jean-Christophe Cambadélis concède qu'il y a "peut-être" d'autres manières de "faire en sorte que la sécurité soit assurée". "Il n'y a pas à avoir d'inquiétudes, il peut toujours y avoir des incidents, mais qui ne sont pas dus au conflit social. Qui sont extérieurs. Manuel Valls va parler sur cette question dans les prochains jours", conclut-il.