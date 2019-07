Le journal de 6h - Pompiers : les agressions de plus en plus fréquentes

publié le 31/07/2019 à 07:07

Les pompiers sont de plus en plus souvent victimes d'attaques. Rien qu'au cours des deux dernières semaines, trois d'entre eux ont violemment été agressés en Essonne, en Île-de-France.

Le dernier incident en date a eu lieu le dimanche 28 juillet au soir à Igny. Un homme a tenté d'attaquer un sapeur-pompier avec une machette. Une agression qui a eu lieu alors qu'"une équipe d'ambulance était appelée pour une personne suspectée de suicide", explique Alain Caroli, le directeur départemental des services d'incendies et de secours de l'Essonne.

Lorsque les urgences sont arrivées sur place, la porte était fermée. Les pompiers "essayent donc pénétrer par la fenêtre. L'homme à l'intérieur brandit une machette et essaie de frapper le pompier", indique Alain Caroli. Alors qu'il devait s'agir d'une opération habituelle, la situation a dégénéré. "On constate des agressions en forte augmentation" ajoute-t-il.

Pour faire face à ce problème de plus en plus fréquent, Alain Caroli souhaiterait voir une "solution pénale adaptée". En 2018, 80 plaintes de pompiers ont été enregistrées. Et cette année, rien qu'en 7 mois, on en est déjà à 54.

À écouter également dans ce journal

Santé - Le compteur LINKY d'Enedis permet de relever à distance et en direct votre consommation d'électricité. Certains usagers lui reprochent d'être nocif pour la santé. Les électro-sensibles ont obtenu une première victoire.

Football - Le Paris Saint-Germain a dominé le FC Sidney 3-0. Le PSG qui a une nouvelle recrue, le sénégalais Idrissa Gueye a signé hier son contrat.

Disparition de Steve - Une enquête de l'IGPN, la police des polices, avait conclu qu'il n'y avait aucun lien entre l'intervention des forces de l'ordre et la disparition de Steve. Mais Édouard Philippe a annoncé hier qu'une nouvelle inspection allait être menée.