Le Grêlé : que contient la lettre laissée par le tueur en série après son suicide ?

Violeur et meurtrier. Pendant de longues décennies, "Le Grêlé", ancien gendarme, passe à travers les mailles du filet de la justice… jusqu’à l’arrivée de la nouvelle juge d’instruction Nathalie Turquey dans l’affaire. Convoqué pour des tests ADN comme 750 autres gendarmes et policiers, François Vérove de son vrai nom sent le piège se refermer et se suicide en septembre 2021 dans un appartement qu’il loue au Grau-du-Roi dans le Gard. Il laisse derrière lui, une lettre d’aveu.



Dans ce courrier, l’homme de 59 ans demande à ne pas être réanimé. "Il ne voulait pas répondre de ses actes, ce sont des situations assez classiques avec les tueurs en série, de garder la main, de ne pas répondre et ne pas être soumis à la justice", confie Me Corinne Herrmann, avocate spécialiste des cold case, dans Les Voix du Crime.

Il me fallait détruire, salir, tuer… François Vérove

Dans sa lettre, "Le Grêlé" explique avoir mis fin à ses jours pour protéger sa femme et ses enfants des retombées d'un éventuel procès. "Je pense que c’était difficile de répondre aux questions qui pouvaient se poser sur ce qu’il avait commis", nuance l’avocate. Dans son message posthume, l’ancien policier reconnaît six viols et quatre meurtres commis à Paris. "Il me fallait détruire, salir, tuer…" écrit-il.



L’homme révèle s’être arrêté en 1997, mais le dernier fait criminel référencé relié à son ADN date de 1994. "Un tueur en série c’est une entité, il est resté vivant jusqu’à aujourd’hui, il a pu agir jusqu’à aujourd’hui, on n’est pas obligé de croire ce qu’il nous dit", réplique Corinne Herrmann. François Vérove confie s’être repris en main, il aurait suivi une thérapie lui faisant prendre conscience de ses crimes… Un discours peu convaincant selon l’avocate : "ces hommes sont en permanence dans la perversion et dans les pulsions."

Il s’excuse essentiellement auprès de sa famille, les victimes ne sont pas grand-chose Corrinne Herrmann

Soudaine, l’annonce de sa mort provoque un emballement médiatique. Les enquêteurs peinent à y croire. Le choc est d’autant plus terrible pour les victimes et familles des victimes, entre soulagement et colère. "Il s’excuse essentiellement auprès de sa famille, les victimes ne sont pas grand-chose", confie Corrinne Herrmann qui représente plusieurs personnes concernées par les crimes du "Grêlé".



Aujourd’hui, la lettre reste entre les mains des enquêteurs et n’a pas été entièrement dévoilée. Les interrogations restent en suspens… A-t-il réellement arrêté de tuer à partir de 1997 ? Y a-t-il d’autres victimes ? Malgré les aveux du "Grêlé", l’enquête continue de retracer les crimes et l’itinéraire du tueur en série, à la recherche d’autres pistes.

