Le chasseur qui a tué Morgane Keane en 2020 a été condamné à 2 ans de prison avec sursis

Deux ans après la mort de Morgan Keane, les chasseurs mis en cause ont été condamnés ce jeudi 12 janvier par le tribunal correctionnel de Cahors, dans le Lot. Le jeune homme de 25 ans avait été mortellement touché par balle alors qu'il coupait du bois dans son jardin, alors qu'une battue était organisée ce jour-là à proximité. L'organisateur et le tireur ont été respectivement condamnés à 18 et 24 mois de prison avec sursis, une peine moins importante qu'avait requis le procureur, qui avait réclamé six mois ferme.

Même si l'avocat du frère de la victime considère qu'il s'agit d'une peine exemplaire et de nature à faire réfléchir les chasseurs, les amis de Morgan étaient, de leur côté, très déçus et très émus. En effet, son amie Peggy regrette qu'une peine plus conséquente n'ait été prononcée : "Ce n'est pas suffisant. Le message qui est envoyé, est que si vous tuez quelqu'un, il n'y a absolument pas de conséquences", a-t-elle déclaré. "Ce qui m'attriste, c'est que le directeur de la battue, dans cinq ans, il aura le droit de chasser. C'est une aberration."

Cet avis n'est pas partagé par la Fédération de chasse du Lot ni par de son vice-président Jean-François Cau. "Il ne tenait pas le fusil. Un patron d'entreprise de conducteur de camion, il met ses chauffeurs sur la route, mais il n'est pas responsable du chauffeur qui grille un stop ou un feu rouge", a-t-il déclaré après le procès.

Les chasseurs, qui s'étaient constitués partie civile, ont obtenu une condamnation d'un euro de la part de l'auteur du coup de feu mortel, Julien Féral. En plus de sa peine avec sursis, il a été condamné à un retrait à vie de son permis de chasse. Son avocate a décidé de ne pas faire appel.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info