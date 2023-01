80 % des Français favorables à l’interdiction de la chasse le dimanche

Si jusqu'alors la question de la chasse le dimanche divisait le débat public, une enquête Ifop publiée le lundi 2 janvier révèle que 78 % des Français seraient favorables à ce que le dimanche devienne un jour sans chasse.

70 % des Français disent, eux, ne pas se sentir en sécurité lorsqu'ils se promènent dans la nature en période de chasse, contre 54 % seulement en 2009, et 61 % en 2016. "Le sentiment d'insécurité par rapport à la chasse progresse nettement", pointent les ONG qui évoquent "la nécessité d'établir le dimanche sans chasse afin de garantir un partage apaisé des espaces et des usages, et d'assurer la sécurité et la tranquillité de tous".

La publication de ce rapport intervient alors que le gouvernement prévoit de faire des annonces le lundi 9 janvier concernant la sécurisation de la chasse.

Sur la période 2020-2021, l'Office français de la biodiversité (OFB), a recensé 80 accidents de chasse, dont 7 mortels.

