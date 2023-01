Corse : un chasseur se tue en rangeant son arme

Samedi 7 janvier, un chasseur de 84 ans qui rangeait son arme de chasse dans sa voiture s'est accidentellement tué à Prunelli-di-Fiumorbo en Haute-Corse, a indiqué le procureur de la République de Bastia ce dimanche.



"D'après les premières constatations, la victime est seule en cause", a expliqué Arnaud Viornery, confirmant une information de Corse Matin et selon qui "il s'agit d'un tir accidentel à l'occasion d'une manipulation de l'arme".



L'octogénaire, résidant de la commune, est décédé peu après l'arrivée des secours qui ont tenté de le réanimer. L'homme a reçu un seul tir de chevrotine dans la poitrine, alors qu'il manipulait son propre fusil. Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie.



Cet évènement est survenu à deux jours de l'annonce par le gouvernement de mesures concernant la chasse, en vue de mieux sécuriser la pratique, pour réduire le nombre d’accidents.

