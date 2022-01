Le casse d'Anvers : les fantômes de la salle des coffres

Le 17 février 2003, un des gardiens qui assurent la sécurité du Diamond Center à Anvers (Belgique), prend son service. Dans cet immeuble, des joailliers du monde entier y entreposent leurs pierres précieuses et montres hors de prix avant d'être vendues.

Le gardien visite la salle des écrans de contrôle et tout semble en ordre. Il continue sa tournée qui se passe pour le mieux, jusqu'à ce qu'il arrive au moins deux. L'étage de la salle forte est complétement dévasté.

La porte de 61cm d'acier blindé d'épaisseur est grande ouverte. La pièce offre un véritable spectacle de chaos : sur les 189 coffres que compte la salle, 109 ont été ouverts. Le sol est jonché de tiroirs, de coffrets ouverts et de papiers divers.

Nos invités

Patrick Caujolle, ex-officier au SRPJ de Toulouse et écrivain. Il est l'auteur du livre "Les casses du siècle" aux éditions Papillon Rouge. Son dernier livre : "Lettres... et le néant" aux éditions Cairn

Eddy Vleeschdrager, expert en diamants et en pierres précieuses. Il est l'auteur du livre "Dureté 10" consacré aux diamants