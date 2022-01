Bruno Sulak, l'héritier d'Arsène Lupin

Le 14 octobre 1978, dans la matinée, deux caissières comptent la recette de l'hypermarché Mammouth d'Albi de la veille. Les deux femmes n'ont pas le temps de finir que deux hommes armés font irruption dans les locaux. Ils braquent les employées terrorisées. Les deux hommes sont calmes, à visage découvert et rassurent les deux femmes.

Le duo embarque la recette de 293.000 francs et prend la fuite à bord d'une Simca 1100 garée sur le parking. On apprendra plus tard que les braqueurs ont détruit les chèques pour que les clients de Mammouth passent un bon week-end au frais du magasin.

Quelques jours plus tard, la PJ de Bordeaux signale un nouveau braquage d'hypermarché commis par deux individus. Il s'agit des mêmes hommes qui ont à nouveau agi à visage découvert.

Nos invités

Philippe Jaenada, journaliste et auteur de « Sulak » chez Julliard

Georges Moréas, commissaire divisionnaire ancien chef de l’OCRB