Béranger Brouns, le terrifiant secret du Marché Saint Martin

Le 22 février 2005, Liliane Leroy guette l'arrivée de sa fille, Christelle et de son petit-fils, Lucas. Christelle avait téléphoné quelques jours plus tôt pour confirmer leur venue, mais ils ne sont pas au rendez-vous. Liliane Leroy est tout de suite inquiète et a un mauvais pressentiment.

Le téléphone de Christelle ne répond pas. Dans la soirée, le père de Lucas appelle Liliane et lui indique être également inquiet. Christelle et Lucas étaient invités dimanche à un anniversaire et ne sont pas venus. Les proches appellent les amis et les hôpitaux. Personne n'a vu la jeune maman et son fils.

Le 23 février 2005, la mère de Christelle reçoit un appel d'un autre homme : Bérenger Brouns, le charcutier-traiteur italien du marché Saint Martin dans le 10è arrondissement de Paris. C'est le patron de Christelle et son amant depuis plus d'un an. Une liaison qu'il étale au grand jour bien qu'il soit marié et père de deux enfants. Bérenger Brouns indique être inquiet et ne pas avoir de nouvelles de Christelle.

Nos invités

Me Jean-Marc Fedida, avocat de Bérenger Brouns

Nicolas Deliez, journaliste, auteur et documentariste. Il a suivi l'affaire pour Le Nouveau Détective