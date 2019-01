publié le 10/01/2019 à 09:15

La procureure adjointe n'a requis aucune condamnation contre le cardinal Barbarin, Archevêque de Lyon. Une décision étonnante voire choquante pour les victimes. Le prêtre Pierre Vignon, auteur du livre Plus jamais ça !, avait demandé cet été la démission du cardinal et avait dénoncé l'omerta dans cette affaire. Depuis, Pierre Vignon a été écarté de ses fonctions.



Selon lui, un scandale similaire serait encore possible en France, "mais de façon feutré". "Ils seront plus prudents", estime le prêtre au micro de RTL.