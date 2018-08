avec Vincent Serrano et Caroline Drzewinski

publié le 19/08/2018 à 09:53

Un dysfonctionnement majeur des établissements pénitentiaires ? Malgré l'interdiction des téléphones portables en prison, un cliché du rappeur Kaaris, en détention à Fresnes, dans le Val-de-Marne, a relancé le débat sur ce sujet sensible. Pour cause, près de 33 500 téléphones avaient été saisis en 2016 dans les prisons françaises.



Un phénomène récurrent pour Joaquim Pueyo, président du groupe parlementaire d'étude sur les prisons. "Il est grand temps de prendre des mesures adaptées pour empêcher l'entrée de téléphones portables", s'indigne-t-il à l'antenne de RTL.

Et d'ajouter : "On voit bien les conséquences. Dans le cas du rappeur Kaaris, il s'agit de narguer l'administration. Mais il y a des conséquences plus graves : racket, trafic... Il y a de réelles conséquences sur la sûreté des établissements pénitentiaires", explique-t-il.

Des téléphones fixes bientôt installés

L'évasion de Redoine Faïd avait également suscité de nombreuses interrogations quant à la présence d'un potentiel téléphone portable dans sa cellule. La ministre de la Justice Nicole Belloubet avait vivement démenti ces accusations. Face à l'ampleur du problème, le gouvernement a annoncé l'installation de téléphone fixe dans 50.000 cellules françaises, en dehors des quartiers disciplinaires.



Une phase de test a déjà été effectuée dans la prison de Montmédy, dans la Creuse. Depuis juillet 2016, le nombre d'appels passés par les détenus grâce au fixe a été multiplié par 4 alors que la quantité de portables trouvés a diminué. Un appel d'offre pour une concession de 10 ans a été lancé et l'administration pénitentiaire prévoit d'installer les premiers téléphones fixes d'ici la fin de l'année.



Un autre sujet de tension persiste : le brouillage des téléphones portables. "Actuellement, on a bien des brouilleurs mais ils sont complètement obsolètes. Il faut absolument revoir tout le processus, à la fois des brouilleurs mais aussi des portiques et des contrôles", conclut Joaquim Pueyo.