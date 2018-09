publié le 05/09/2018 à 18:30

Il est l'homme qui avait arrêté Redoine Faïd en 2013. Deux mois après sa nouvelle évasion spectaculaire, le 1er juillet dernier, six perquisitions ont été menées ce mercredi 5 septembre dans l'Oise. Les enquêteurs ciblaient particulièrement des membres de l'entourage familial du fugitif.



"Si vous êtes en cavale, ça veut dire vivre dans la clandestinité, et il faut faire appel à des gens qui vont vous aider à vivre", explique l'ancien patron de la police judiciaire parisienne, Bernard Petit. Sachant que la police va "disséquer votre vie, surveiller votre famille, identifier vos amis" pour trouver des indices menant à l'évadé.

De plus, ce type d'intervention sert aussi à mettre la pression sur Redoine Faïd et espérer ainsi le pousser à la faute. "Cela vous contraint à bouger, peut-être à bouleverser vos plans et donc à prendre des risques", détaille le spécialiste. C'était notamment le cas lorsqu'il a été interpellé après son évasion en 2013. "Il a commis des fautes dans sa cavale", se souvient Bernard Petit, qui menait les opérations.

Pour lui, il y a deux possibilités quant à l'endroit où se cache Redoine Faïd : "très loin à l'étranger, pour se faire oublier" ou "sur place, perdu au milieu de la foule". "Le temps n'est pas forcément son allié. Plus le temps passe, plus la pression augmente et moins les perspectives pour lui sont de plus en plus réduites", ajoute l'ancien patron de la PJ.



Redoine Faïd a plusieurs points fort : "C'est quelqu'un de plutôt intelligent, qui réfléchi, c'est quelqu'un qui est charmeur et manipulateur", explique Bernard Petit. En revanche, "c'est quelqu'un qui a une certaine image de lui-même (...) qu'il cherche à retrouver dans certains films cinématographiques" et qui "va avoir tendance à rester là où il est bien, où il peut passer inaperçu", ajoute-t-il.



Et de conclure : "c'est quelqu'un de dangereux" et son arrestation est "un moment compliqué", mais "quand on sait qui lui court après, on sait que les choses vont être bien faites."