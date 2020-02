Le blogueur Bassem Braiki agressé par le rappeur Sadek, une enquête ouverte

publié le 11/02/2020 à 16:31

Blogueur controversé, Bassem Braiki a été violemment agressé par plusieurs personnes dans la nuit de lundi à mardi 11 février au matin près de son domicile à Vénissieux (Rhône). Le rappeur Sadek fait parti des agresseurs. Selon les informations du Parisien, une enquête en flagrance a été ouverte pour violence avec arme et en réunion par le parquet de Lyon.

L'agression de Bassem Braiki a été filmée par plusieurs personnes. Les images, diffusées sur les réseaux sociaux, montrent le blogueur en train de recevoir des coups de poing et de matraque télescopique. Hospitalisé, ses jours ne sont pas en danger, selon Le Parisien.

Le blogueur était en conflit avec le rappeur Sadek depuis samedi 8 février, d'après Le Progrès. Il devait se produire en concert à Saint-Priest, dans le Rhône. Mais des appels à perturber son spectacle se sont multipliés sur les réseaux sociaux, à cause des tensions entre le rappeur et le blogueur. Ce dernier est connu pour tenir des propos polémiques, racistes, misogynes et homophobes.

J'ai cédé comme un imbécile à la violence et à la haine Le rappeur Sadek Partager la citation





Ce mardi matin, le rappeur Sadek a reconnu avoir participé à l'agression de Bassem Braiki dans plusieurs vidéos publiées sur son Instagram. Il dit avoir "cédé comme un imbécile à la violence et à la haine" car il ne supportait "plus les menaces", tout en précisant qu'il allait assumer les responsabilités et en appelant ses followers à "ne pas prendre exemple".

"Au bout d'un moment j'ai pété un plomb et j'ai pensé que j'avais droit de me faire justice moi-même. Ce qui est totalement faux", a-t-il dit. Sur Twitter, Sadek a publié une photo de lui à 5 heures du matin la main ensanglantée, revendiquant également l'agression du blogueur. Il a notamment souhaité un "prompt rétablissement à Bassem".

L'enquête devra déterminer les circonstances exactes de l'agression. La sûreté départementale du Rhône est en charge des investigations.