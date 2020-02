Mulhouse : un adolescent de 13 ans blessé par arme blanche

et AFP

publié le 09/02/2020 à 04:58

Un adolescent de 13 ans a reçu deux coups de couteau et trois mineurs ont été interpellés samedi 8 février à Mulhouse où une soixantaine de jeunes issus de deux quartiers populaires se sont affrontés, selon une source policière.

La victime a été prise en charge par les secours vers 15 heures et transportée inconsciente vers le centre hospitalier de Mulhouse. L'adolescent est atteint de deux coups de couteau dans le dos mais son pronostic vital n'est pas engagé, a ajouté cette source.

Trois garçons âgés de 13 ans à 16 ans, dont l'auteur présumé des coups de couteau, ont été interpellés et placés en garde à vue. En début d'après-midi, pour une raison encore indéterminée, une rixe a opposé une soixantaine de jeunes, issus du quartier des Coteaux, classé zone de sécurité prioritaire et situé dans le sud-ouest de la ville, et de l'"éco-quartier" Wolf-Wagner, au nord-est.

L'enquête devra déterminer si l'adolescent a été blessé au cours de cet affrontement ou si c'est son agression qui a déclenché l'échauffourée. Des policiers, dépêchés sur les lieux, ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser les jeunes. Après l'intervention des forces de l'ordre, des poubelles ont été incendiées dans le quartier Wolf-Wagner.