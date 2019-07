publié le 22/07/2019 à 17:11

Ils devaient mettre 4 heures et demie pour rejoindre Paris, ils ont finalement mis plus de 11 heures. Les 528 passagers d'un TGV au départ d'Hendaye (pointe sud-est des Pyrénées-Atlantiques) ont passé plus de quatre heures sur les voies ce dimanche 21 juillet après une panne du train à destination de Paris, a-t-on appris dans Sud Ouest.



Le train est parti vers 17h30. Mais il est tombé en panne de pantographe, le bras qui relie le train au caténaire entre Saint-Geours-de-Maremme et Saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes). La climatisation s'étant coupée, les agents de la SNCF ont accepté que les passagers descendent sur les voies.

Après quatre heures et demie d'attente, les passagers ont pu monter dans un autre TGV, affrété de Dax pour leur venir en aide. Les policiers et les pompiers sont intervenus pour faciliter cette opération vers 23 heures 30.

Des bouteilles d'eau puis des plateaux repas ont été remis aux voyageurs du TGV, qui sont finalement arrivés à 3h30 ce lundi 22 juillet matin à Paris. La SNCF a annoncé qu'ils seraient tous remboursés de leur billet.