SNCF : comment se faire rembourser après les retards ?

publié le 19/02/2019 à 16:12

Après les retards vient le temps des réclamations. Les usagers de la SNCF sur la ligne TGV Sud-Est ont du composer avec de gros retards lundi 18 février. Et la compagnie ferroviaire a mis en place un dispositif pour leur permettre d'obtenir des compensations.



Sur le site de la SNCF, un formulaire de réclamation est mis en ligne. Il suffit d'indiquer votre numéro de dossier de voyage, inscrit sur votre billet, et de télécharger votre formulaire. Pour les voyages en TGV, vous disposez de 60 jours pour faire votre demande.

Entre 30 minutes et 2 heures de retard, la compagnie vous rembourse 25% du prix du billet. Entre 2 heures et 3 heures, 50% du billet sont remboursés, et 75% au-delà de 3 heures de retard. Le remboursement peut se faire par virement bancaire à partir d'une heure de retard. La SNCF s'engage à vous donner une réponse en moins de 5 jours.



À cause d'une panne de caténaire dans l'Yonne, le trafic sur la ligne a été perturbé toute la journée. Trois heures de retard en moyenne ont été enregistrées et des trains ont été supprimés.