Le tueur en série Patrice Alègre est-il libérable ?

publié le 29/04/2021 à 21:10

Le 5 septembre 1997, les gendarmes interpellent un homme de 29 ans, dans un appartement de Chatenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine. Il s'appelle Patrice Alègre et est recherché depuis plusieurs mois pour une série de crimes. Un viol et une tentative de meurtre à Toulouse sur Emilie Espès. Il est également soupçonné des meurtres et des viols de trois femmes. Avant qu'il n'évoque le nom une quatrième victime lors de sa garde à vue.

L'arrestation de Patrice Alègre passe à l'époque pratiquement inaperçue, occultée par la mort accidentelle de la Princesse Diana, quelques jours plus tôt. Le tueur en série désignera toutes ses victimes par leurs prénoms, n'omettant aucun détail, mais lorsque les enquêteurs demandent pourquoi, il s'enferme dans le mutisme.

Après son arrestation Patrice Alègre est incarcéré dans la région de Toulouse. La police le soupçonne de quatre meurtres : Laure Martinet en 1990, Mireille Normand en 1997, Isabelle Chichery en 1997, Mireille Matias en 1997. Le 3 décembre 1997, il avoue un cinquième meurtre : Valérie Tariote, morte le 27 février 1989.

Nos invités

Michel Roussel, ancien gendarme et directeur d'enquête de la cellule "Homicide 31"

Me Pierre Alfort, avocat de Patrice Alègre

Patrick Téjéro, journaliste RTL à Toulouse

Gabriel Loubradou, fondateur de l'association "Stop à l'oubli"

