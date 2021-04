Xavier Dupont de Ligonnès : "Il va réapparaître", estime l'avocat de sa mère

publié le 06/04/2021 à 21:05

Le 21 avril 2011, une équipe de l'antenne nantaise de la police judiciaire se rend pour la cinquième fois au 55 boulevard Robert Schuman. L'adresse de la famille Dupont de Ligonnès, un couple et leurs quatre enfants. Depuis quelques jours, les proches de la famille sont sans nouvelles. Les téléphones restent muets, les volets sont clos et un mot a été collé sur la boîte aux lettres à l'attention du facteur : "Courrier à retourner à l'expéditeur. Merci". À l'intérieur, tout le monde semble avoir levé le camp. Les armoires ont été vidées, les lits n'ont plus de draps, plus de photos non plus. La maison est entièrement nettoyée... Une absence aussi brutale qu'inattendue qui a conduit le parquet de Nantes a ouvrir une enquête pour disparition inquiétante.

Une lieutenante est attirée par le débarras sous la terrasse. Juste à côté se trouve une terre fraîchement tassée qui pousse les policiers à creuser. Sous une fine dalle de béton, un amas de couvertures et de sacs plastiques, apparaissent les corps de Thomas (18 ans), Agnès (49 ans), Arthur (20 ans), Anne (16 ans) et Benoît (13 ans). Un objet religieux est déposé à côté de chacun des cadavres. Les deux labradors de la famille reposent également sous la terrasse. Toutes les victimes ont été tuées avec une carabine 22 long rifle. "L'autopsie des cinq corps montre qu'on est en face d'une exécution méthodique", explique le procureur de Nantes, Olivier Ronsin.

Le père, Xavier, ne se trouve pas dans ce caveau improvisé et devient immédiatement le suspect numéro 1. On sait que la famille est allée au cinéma et au restaurant le 3 avril. Xavier Dupont de Ligonnès serait passé à l'acte dans la nuit. Le lendemain, il dîne avec son fils Thomas près d'Angers, mais ne le tue que le 5 avril, avant de disparaître.

Nos invités

Anne-Sophie Martin, journaliste et auteure du livre "Le disparu" aux éditions Ring

Me Stéphane Goldenstein, avocat de la sœur et de la mère de Xavier Dupont de Ligonnès

