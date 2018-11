Polémique autour de Pétain : "On confond tout", dit Alba Ventura

publié le 08/11/2018 à 08:25

Le périple d'Emmanuel Macron sur les champs de bataille de la Grande Guerre n'aura pas été de tout repos. Après la grogne sur les carburants, ce sont les propos du chef de l'État sur le maréchal Pétain qui ont fait polémique. Des critiques justifiées ?



Ce qui est critiquable, c'est d'avoir laissé penser qu'un hommage pouvait être rendu à Pétain aux Invalides au même titre que les autres maréchaux de la Grande Guerre. Quelle idée de raviver la polémique avec l'une de pires figures de notre passé, frappée d'indignité nationale.



Que dit le président ? Il dit : "On peut avoir été un grand soldat pendant la Première Guerre et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième Guerre mondiale." Est-ce que c’est faux ou est-ce que c’est juste d'un point de vue historique ?

Je vais vous le dire autrement : "Pétain a été un héros en 1914 et un salaud en 1940". Je vais vous dire mieux : c’est un autre grand soldat qui le dit, pas soupçonné de collaborationnisme, pas vraiment un allié de Pétain lors de la Seconde guerre mondiale.

Pourquoi une telle polémique ?

"Si par malheur en d'autres temps l'usure de l'âge mena le maréchal Pétain à des défaillances condamnables, la gloire qu'il avait acquise à Verdun en conduisant l'armée française à la victoire ne saurait être contestée ni méconnue par la patrie", a déclaré le général De Gaulle lors des commémorations de la bataille de Verdun en 1966.



De Gaulle, pardon, mais c’est incontestable sur l’Histoire. Pourquoi donc une telle polémique ? D’abord parce qu’on fait des polémiques sur tout, il n’y a pas un sujet qui ne s’enflamme pas, c’est épuisant. Ceux qui alimentent cette polémique me font sourire, les mêmes qui ont encensé Mitterrand qui faisait fleurir la tombe de Pétain et recevait Bousquet à sa table. Les mêmes qui se sont délectés des écrits de Céline malgré son antisémitisme.



Vous savez, le problème est simple : on ne peut plus entendre "l’Histoire" d’un côté et "les faits" de l’autre. On confond tout, on amalgame tout. On n’arrive plus à entendre que Pétain était à la fois le vainqueur de Verdun, et un dirigeant abject qui a déshonoré la France, en menant l’un des régimes les plus infâmes que notre pays ait jamais connue. C’est parce qu’il est le vainqueur de 18 qu’en 39 on vient le chercher, même si c’est un vieux croûton.

Un enjeu politique

Les deux sont des faits historiques. Malheureusement, l’idéologie vient s’en mêler. Malheureusement, l’Histoire devient un enjeu politique. C’est ainsi que l’on a historiquement raison et moralement tort. Ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas tirer des leçons de l’Histoire. Mais L’Histoire ne se juge pas moralement.