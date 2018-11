François Hollande répond à Emmanuel Macron après ses propos sur Pétain

publié le 08/11/2018 à 00:36

C'est une polémique de plus pour Emmanuel Macron. Un hommage sera rendu samedi 10 novembre aux maréchaux héros de 14-18 aux Invalides, à Paris, pour le Centenaire de l'Armistice, à l'invitation du chef d'état-major des armées. Parmi ces militaires, Philippe Pétain, le vainqueur de Verdun qui a livré la France aux Nazis quelques années plus tard.



Une décision que le chef de l'État a justifié mercredi 7 novembre, jugeant "légitime" de rendre hommage au maréchal Philippe Pétain et soulignant qu'il avait été "pendant la Première Guerre mondiale un grand soldat", même s'il a "conduit des choix funestes" pendant le second conflit mondial. Des propos qui n'ont pas tardé à faire réagir, le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) se disant "choqué".

Emmanuel Macron s'est également attiré les foudres d'un de ses prédécesseurs, François Hollande, qui lui a fait indirectement la leçon sur Twitter. "L'Histoire n'isole pas une étape, même glorieuse d'un parcours militaire. Elle juge l'immense et indigne responsabilité d'un maréchal qui a délibérément couvert de son nom et de son prestige, la trahison, la collaboration et la déportation de milliers de juifs de France", a-t-il écrit.

