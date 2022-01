La lutte contre l'insécurité en France est-elle vraiment efficace ?

Le sujet du jour. En décembre 2021, l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a publié une analyse sur la sécurité en France durant ces dix dernières années. Les chiffres démontrent que le nombre d'escroqueries est monté en flèche, de même pour les vols avec violence et les coups et blessures. Les grosses préoccupations du gouvernement sont : le trafic de stupéfiants, les violences intrafamiliales et les violences sexuelles.



Pourquoi on en parle ? La candidate des Républicains, Valérie Pécresse, a récemment remis la sécurité au cœur de la campagne présidentielle. Emmanuel Macron, qui n'est pas encore candidat, lui a emboîté le pas pour défendre son bilan et la création de 10.000 postes de policiers et gendarmes sur le quinquennat. Comment améliorer la lutte contre l'insécurité en France ? Quelles sont les démarches déjà en place ?



L'analyse. "Le problème est celui de l'organisation de la police. En novembre 2021, la Cour des comptes a publié un rapport estimant qu'il y a trop de strates dans la police, que les policiers ne sont pas bien utilisés", explique Guillaume Chièze, journaliste au service Police-Justice de RTL.





>> Focus est un podcast d'actualité quotidien présenté par Marion Calais. Du lundi au vendredi, Marion Calais prend un peu de temps, un peu de champ, pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, mieux comprendre notre époque, grâce aux reporters, correspondants et experts de RTL.