Présidentielle 2022 : comment est gérée la sécurité des candidats ?

RTL se penche ce vendredi sur la sécurité des candidats à la présidentielle. Les prétendants à l'Élysée sont particulièrement exposés, insultes, menaces de mort... On a vu également des violences pendant certains meetings. Comment sont-ils protégés ?

Pendant la campagne, les policiers peuvent assurer la sécurité des candidats, ce sont les hommes du SDLP (Service de la protection), que l'on voit sur le terrain avec une oreillette. Plus de 500 policiers d'élite protègent les ministres, les anciens chefs d'État et les candidats à l'Élysée, si besoin. Alors, combien de policiers, pour qui et quand, c'est le ministère de l'Intérieur qui décide.

Après une évaluation du risque, une note est attribuée à chaque candidat de 1 à 4 en fonction de la menace qui pèse sur lui. Cette note est secret défense.

Un gros travail de préparation

Certains candidats ont aussi leur propre service d'ordre. Marine Le Pen est protégée par l'historique service d'ordre du Front national, le DPS. Éric Zemmour, lui, a fait appel à une société privée dirigée par l'ancien chargé de sécurité de la Manif pour tous. Et Jean-Luc Mélenchon dispose d'un service de sécurité composé de militants bénévoles chapeautés par un professeur de philo. Jean-Luc Mélenchon, qui d'ailleurs repère toujours lui-même les sorties de secours quand il entre dans une salle, nous a confié l'un de ses anciens gardes du corps.

Pour ces policiers, ces agents de protection, il y a un gros travail de préparation, de conseil. Et puis, une fois sur place, ils scrutent les poches, les mains. Un stylo peut être une arme, disait un garde du corps. Et puis, ces hommes de sécurité ont un cauchemar : les bains de foule décidés en dernière minute par les candidats. "On n'aime pas ça", dit un policier. Il peut y avoir des désaccords avec les communicants.

Une anecdote pour terminer, Éric Zemmour, qui est de petite taille, en général, demande à ses équipes de placer les plus petites gardes du corps près de lui sur les photos. Les grands sont relégués au fond pour que le candidat ne souffre pas de la comparaison.