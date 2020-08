La Grande-Motte : meurtre au fusil harpon

publié le 25/08/2020 à 21:08

Le 22 avril 2007, à la Grande-Motte, Diane et Paul Mistler quittent "Le Venusia", une boîte échangiste vers 3h15 du matin. Alors que le couple rejoint leur voiture, Paul est tué d'un tir de fusil-harpon de pêche sous-marine et de 20 coups de couteau sur le parking.

Sur les lieux, les gendarmes, alertée par un témoin, arrête un homme : Frantz Diguelman. Il avoue immédiatement être le seul coupable du meurtre de Paul Mistler. Face aux autorités, il révèle être l'amant de Diane Mistler et explique avoir tué son mari pour la sauver d'une relation perverse. Il assure agi avoir seul et de son propre chef. Diane Mistler, elle, réfute et assure ne jamais avoir parlé de sa vie privée avec son amant. Devant la juge, Frantz Diguelman finira par changer sa version et révéler que c'est Diane Mistler qui tire les ficelles de ce scénario macabre. Une version qu'elle nie en bloc.

Le procès se concentre vite sur Diane Mistler. Son mode de vie est pointé du doigt, son amant... Elle répète que Frantz Diguelman n'était qu'un jeu et qu'elle ne lui a jamais demandé de tuer son mari. La veuve passe pour une menteuse et est condamnée à 25 ans de prison. Davantage que le tueur qui est condamné à 22 ans. Après avoir fait appel, elle écope cette fois de 18 ans de prison et Frantz Diguelman, l'amant meurtrier, de 15 ans.

Nos invités

Stéphane Munka, journaliste, auteur et réalisateur d'un documentaire dédié à l'affaire diffusé prochainement sur C8.

Maître Iris Christol du barreau de Montpellier, avocate de Frantz Diguelman, amant de Diane Mistler.

