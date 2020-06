Petits meurtres en famille : L'affaire Claus von Bülow

publié le 09/06/2020 à 21:01

Tout commence à quelques jours de Noël, le 21 décembre 1980, par un drame à huis-clos qui se déroule dans un univers à la Dallas… Martha von Bulow, richissime héritière américaine, que tout le monde appelle « Sunny », est retrouvée inconsciente sur le sol de sa salle de bain, dans sa luxueuse villa de Niewport. Cela va devenir un des faits divers les plus célèbres des Etats-Unis.



Martha von Bulow plongée dans un coma profond va survivre sans jamais reprendre conscience, pendant 28 ans, avant de décéder à 76 ans en décembre 2008. D’une certaine manière, elle a emporté une partie du mystère dans sa tombe ! Son mari d’origine danoise, Claus Von Bulow, a la réputation d’un séducteur, d’un noceur invétéré, passionné de casinos où il joue des sommes astronomiques. Von Bulow est accusé par les proches et par la famille de Sunny Crawford, le nom de jeune fille de sa femme, de l’avoir assassinée en lui injectant de l’insuline. Le mobile ? L’appât du gain ! Il devait bénéficier d’une part d’héritage colossale, 14 millions de dollars....

Lors de son premier procès, en 1982, il est condamné pour homicide par empoisonnement, à 30 ans de prison. Il fait appel. Et il s’assure les services des avocats américains les plus brillants – et les plus chers – de l’époque. Il est finalement acquitté en 1985, au cours d’un second procès à grand spectacle, suivi par toutes les télévisions américaines, qui diffusent chaque audience en direct !



Claus von Bulow a-t-il été victime d’une machination, organisée par le fils de Martha, aidé de la gouvernante allemande qui détestait son patron ? Martha a-t-elle été assassinée ?



