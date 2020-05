publié le 19/05/2020 à 21:01



A la Une de "L'heure du Crime", une des affaires les plus mystérieuses de ces 20 dernières années : la disparition le 27 février 2000, à Toulouse, de Suzanne, l’épouse du professeur de droit public, Jacques Viguier, très vite soupçonné par les enquêteurs. D’abord suspect n°1, il est finalement accusé de meurtre, et incarcéré pendant plus de 9 mois dans cette affaire sans cadavre, sans aveux, sans témoin, et sans preuves matérielles !



Il est acquitté définitivement par la justice en 2010, comme lors de son premier procès en 2009… Le doute, par deux fois, a donc bénéficié à l’accusé. Ces deux procès n’ont pas permis de faire toute la lumière sur ce qui s’est réellement passé ce dimanche 27 février 2000.

Suzanne Viguier a-t-elle été assassinée ? Mais par qui, et pour quel mobile ? S’est-elle suicidée ? Dans ce cas pourquoi n’a-t-on jamais retrouvé son corps ? A-t-elle décidé, comme aime à l’imaginer sa mère, de couper les ponts afin de refaire sa vie loin de Toulouse ? A moins d’un fait nouveau de plus en plus improbable, cette disparition restera pour toujours mystérieuse.

Nous revenons sur toutes les hypothèses, mais aussi sur les nombreuses zones d’ombres de cette affaire, l’invité de "L’Heure du Crime" est un ancien policier du SRPJ de Toulouse, qui a suivi l’affaire de l’intérieur.



Nos invités

Patrick Caujolle, ex-officier au Service Régional de Police Judiciaire (SRPJ) de Toulouse et auteur du livre « Haute-Garonne insolite » chez De Borée. Auteur diversifié, vous pouvez aussi retrouver son roman historique : "Au nom du Roy" paru aux éditions La Bouinotte l'année dernière.

Soumettre une affaire

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.