publié le 19/10/2018

"Je veux que mon fils évolue avec tout le monde". La famille d'un enfant trisomique a porté plainte contre la ville de Rennes, rapporte Ouest-France. En août dernier, la municipalité avait refusé d'accueillir le garçon de 9 ans en centre de loisirs. Une situation que ses parents ont porté devant le tribunal administratif de Rennes, jeudi 18 octobre.





"Mathéo est accueilli depuis 2014, pourquoi tout arrêter d’un coup et de manière définitive ?", a déclaré l'avocate de la famille, Me Jennifer Cambla. La Ville défend sa politique d'accueil des enfants handicapés, évoquant que le garçon représente "un danger pour lui-même et pour les autres enfants".

"Chaque jour, durant l’été, une trentaine d’enfants handicapés sont accueillis (...). Pour Mathéo, le maximum a été fait", affirme l'avocat de la municipalité. Il a ajouté que les parents de Mathéo n'ont pas contacté en amont le centre de loisir des Gayeulles, chargé de "recruter un animateur référent supplémentaire".

Ces derniers s'inquiètent de ne pouvoir garder leur fils durant les vacances scolaires. "Où je vais mettre mon fils ? Dans un centre payant ? Je n’en ai pas les moyens", explique à Ouest-France le père de Mathéo. Il souligne que cette situation porte atteinte au bien-être de son fils. "Mathéo n’a pas d’amis et il s’ennuie à la maison. Le centre de loisirs, c’est sa bouffée d’oxygène. Il n’est pas violent et il a besoin d’être avec d’autres enfants, handicapés ou pas. C’est indispensable pour qu’il évolue", affirme-t-il.