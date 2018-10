publié le 08/07/2018 à 12:22

Juliette, cinq ans, est polyhandicapée. Elle est dorénavant bloquée chez elle après le vol, dans la nuit de vendredi 6 à samedi 7 juillet, de la voiture de ses parents dans la commune de Lavérune, dans le département de l'Hérault.



Mais l'histoire dépasse le simple le vol pour cette famille. À l'intérieur du véhicule utilitaire se trouvait en effet un siège auto et une poussette adaptés au handicap de la petite fille. "Elle est polyhandicapée : elle ne peut ni courir, ni marcher, ni parler. Elle est 100% dépendante. Cette voiture, c’est la seule chose qui lui permettait de sortir de la maison confortablement" explique Sébastien, le beau-père de Juliette, dans les colonnes du Parisien.

C'est pourquoi le couple, qui a d'ores et déjà déposé plainte à la gendarmerie, a décidé de lancer un véritable appel à l'aide sur les réseaux sociaux afin de retrouver le véhicule, acheté trois semaines auparavant. "Tellement d'efforts et on te vole ton bien, je suis dégoûtée", a réagi Emilie Treig, la mère de famille, dans les commentaires.

Mais avec cette annonce sur Facebook, Sébastien et Émilie espèrent surtout mettre en lumière les conditions de vie des personnes lourdement handicapées. "C’est un cri d’alarme, un combat, un appel à reconnaître le handicap", explique Sébastien au quotidien régional.



Surtout que le coût financier de ce genre de matériel est important pour ces familles. Si la voiture est assurée tout risque par exemple, le fauteuil et la poussette adaptés au handicap ne seront pas forcément pris en charge par l'assurance. "La poussette nous a coûté 4.000 euros, le fauteuil pour la voiture 2.000 euros. Et les aides pour l’achat de ce genre de matériel sont très faibles", déplore le beau-père.