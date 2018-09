publié le 04/09/2018 à 06:45

24 heures après la rentrée scolaire, le Collectif Citoyen Handicap alerte. Il est débordé par les signalements de familles sans Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) pour leur enfant.



Selon les informations de RTL, depuis la matinée du lundi 3 septembre, plus de 750 signalements ont été recensés. Pour les familles, les conséquences peuvent être terribles, et selon Aïcha, mère d'un enfant autiste de 4 ans, l'Éducation nationale ne joue pas son rôle. "Lorsque l'on scolarise notre enfant, on est persuadé que l'Éducation nationale est notre amie. Il s'avère que c'est notre pire ennemie".



Contacté par RTL, le ministère se veut rassurant. Il peut arriver que, sur les 150.000 enfants qui ont besoin d'AVS, certains en soient momentanément privés. Ces cas devraient être rapidement résolus dans les jours et les semaines qui viennent, selon l'Éducation nationale.

Mais Jean-Luc Duval, président du Collectif Citoyen Handicap, a le sentiment d'entendre cette ritournelle chaque année et affirme "être débordé par les signalements". Et pour cette rentrée 2018, le nombre de cas signalés dépasse ce qu'il redoutait. "C'est du jamais vu, on est passé du simple au double entre la rentrée 2017 et celle de cette année".