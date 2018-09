"L'école inclusive, c'est déjà une réalité", rassure Sophie Cluzel sur RTL

publié le 04/09/2018 à 14:09

En pleine rentrée scolaire, les parents d'enfants handicapés sont montés au créneau : 750 enfants sont privés, depuis la rentrée, d'auxiliaires de vie scolaire (AVS). Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées, contactée par RTL, a réagi à l'incompréhension des parents.





La secrétaire d'État se veut rassurante. Face aux 750 enfants privés d'AVS, elle rappelle malgré tout que "340.000 élèves handicapés font leur rentrée aujourd'hui (...) Donc je tiens à dire aux parents que cette école inclusive, c'est déjà une réalité."

Sophie Cluzel reconnaît néanmoins qu'il y aura "des dysfonctionnements à la rentrée, comme il y en a aussi pour les enfants valides". Sur les 110.000 accompagnants recrutés pour cette rentrée, des postes sont encore à pourvoir. "Comme toute rentrée, il y a encore des ajustements à faire. Tous les moyens sont présents", précise-t-elle.

Et pour venir au secours des parents, la secrétaire d'État affirme avoir "accéléré" l'embauche et la stabilisation professionnelle des AVS avec "des contrats beaucoup plus pérennes, beaucoup plus robustes, qui vont permettre cette stabilité, parce que c'est un gage de réussite", explique-t-elle.



En attendant, la secrétaire d'État souhaite apaiser les craintes des parents. "Les recteurs et les inspecteurs se sont engagés à faire toute leur place aux élèves handicapés dans l'école", explique-t-elle. Elle a également invité les médias à l'accompagner dans ses sorties pour constater l'avancement du projet et conclure "que cette école est inclusive, que les enfants progressent et qu'ils ont toute leur place à l'école de la République. C'est un engagement du président".