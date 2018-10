publié le 12/10/2018 à 09:11

Parents et professeurs : au piquet ! Zéro pointé ! On savait déjà qu'on était des Gaulois réfractaires, mais on espérait quand même ne pas refiler toutes nos névroses à nos gamins. Eh bien, c'est raté. D'après le Conseil Économique, Social et Environnemental, nos chères têtes blondes se voient nulles quand elles ne le sont pas...



Bien entendu, comme toujours, nous les femmes, on est bien plus angoissées que les hommes : 10 fois plus quand même. Alors qu'on est bien meilleures à l’école. Cherchez l’erreur... De toute façon, chez les marmots, c'est la guerre dès le primaire. Nos enfants n'ont aucun sens du collectif et sont incapables de coopérer entre eux. Fichtre.



Seule bonne nouvelle - non, je rigole, y en a aucune hein dans cette étude - seule (fausse) bonne nouvelle donc, c'est que cette mésestime dans laquelle on se tient est partagée aussi bien par les populations défavorisées que favorisées. Le nouvel égalitarisme républicain : c'est tous aussi nuls, et en même temps.

Et la réussite professionnelle qui suit ?

Des travaux récents montrent que l'estime de soi joue un rôle central dans la capacité à apprendre. Sans elle, pas de réussite scolaire. Et pas de réussite professionnelle non plus. Or, les enquêtes sont formelles : les Français sont défaitistes et ont le moral en berne.



Aussi, ami Gaulois, j'ai un message pour toi en cette veille de week-end : ça suffit l'auto-flagellation. On est un peuple merveilleux qui vit dans un pays de cocagne. Avec un système éducatif qui n'est certes pas parfait, la preuve, mais qui emmène quasiment tous ses gamins au Bac. Alors, on respire, on souffle, on se trouve beaux et on trouve ses enfants merveilleux. On le mérite. C'est comme ça.