publié le 22/10/2020 à 21:05

Le 11 août 1987, deux employés d'autoroute travaillent au point kilométrique 135 de l'autoroute A10 dans le sens Paris-Province. Aux alentours de 15 heures, un des deux hommes, aperçoit une couverture bleue roulée en boule. Il s'approche et comprend qu'elle contient un corps d'enfant.

Les gendarmes découvrent qu'il s'agit d'une petite fille, certainement âgée de 3 à 5 ans. Elle porte d'importantes traces de coups, son visage est tuméfié, elle a des traces de brûlures sur les fesses, des ecchymoses et des morsures. La petite inconnue est morte d'un épuisement totale. Moins d'un mois plus tard, elle est enterrée dans la ville la plus proche de la découverte de son corps : Suèvres.

Malgré une enquête importante des autorités, elle n'est pas identifiée. Elle est surnommée "la petite inconnue de l'A10" ou "la martyre de l'A10". Sur sa tombe, aucun nom n'est inscrit. Seulement "Ici repose un ange". Il faudra attendre 31 ans pour enfin mettre un nom sur ce visage : Inass Touloub.

Georges Brenier et Adrien Cadorel, journalistes police-justice TF1 et M6 et auteurs du livre "L'inconnue de l'A10 : l'enquête" aux éditions de la manufacture de livres.

