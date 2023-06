L’affaire Sawusch : la mort mystérieuse du docteur et les hippies de Malibu

Mark Sawusch était l'un des chirurgiens-ophtalmologues les plus connus de Californie, jusqu'à ce qu'il soit rattrapé par la dépression suite à une rupture amoureuse et une incapacité à exercer, faisant de lui un homme seul, vulnérable et immensément riche.

Sa mort dans sa luxueuse villa, sous l'effet d'une ingestion d'un cocktail de drogues, va révéler l'emprise présence d'un étrange couple. Anthony Flores et Anna Moore, des hippies a priori inoffensifs, auront détourné millions de dollars et l'auront encouragé à se droguer, jusqu'à en mourir.

Le dimanche 27 mai 2018, le docteur Mark Sawusch, un chirurgien-ophtalmologue de 57 ans est retrouvé mort dans sa villa. Les analyses toxicologiques confirment l'overdose, la victime ayant succombé à une ingestion massive d’alcool et de kétamine.

Les hommes du shérif posent peu de questions à Anthony Flores et à Anna Moore car la mort du docteur Sawusch n'appelle pas vraiment d'interrogations. Il est connu pour sa grande instabilité, sa fragilité nerveuse et ses troubles psychologiques.

De simples escros ou des amants diaboliques ?

Un an seulement avant son décès, le docteur croise le chemin d'Anthony Flores et Anna Moore à Venice Beach. Sawusch parait tout de suite sous le charme de ce couple de hippies souriants et bienveillants, qui vont vite entrer dans la vie de l'ophtalmologue et de ses comptes en banque. Au bout d'une semaine, ils finissent même par emménager dans sa demeure, accueillis à bras ouverts par cet homme névrosé.

Emprisonné après une crise, ses deux "amis", qu'il avait mis à la porte, ne le perdent pas de vue. Anthony l'appelle et lui explique qu'ils peuvent le faire sortir, à condition de signer une procuration sur ses comptes bancaires, lui assurant qu'il ne s'intéresse pas à son argent.

Pas moins de 2,7 millions de dollars vont être versés en quelques semaines sur les comptes du couple. Une fois libéré, le médecin demande à ses deux sauveurs hippies de revenir chez lui, et ces derniers décident de le prendre en main.

Des sommes astronomiques extorquées

Lorsque la justice s'intéresse au décès du docteur Sawusch, ils réalisent que la mort a filmée en direct par les caméras de surveillance de la maison. Le couple a peut-être suivi toute la scène sans rien faire, car le téléphone d'Anthony Flores était branché sur le réseau de vidéosurveillance.



"Ça se voit qu'il était en état de détresse, drogué. Il était encore en crise psychiatrique et Flores, dans un hôtel chic à 10 km, regarde tout ça sur le téléphone et ne fait rien", assure Michael Finnegan, journaliste au Los Angeles Times.



Pas inquiétés au début de ce qu'on croit être une simple overdose, les deux amants ayant fui au Mexique avec un butin de 3 millions d'euros vont finalement être rattrapés par la justice en 2023. Tous deux plaident non coupables pour les faits qui leur sont reprochés: fraude, abus de faiblesse et détournement de 3 millions de dollars, clamant avoir joué aux bons samaritains.



"Leurs avocats jouent là-dessus, ils vont dire qu'ils répondaient à une demande, à une attente du docteur et qu'ils se posent même en victimes [...] pourtant il paraît assez évident qu'ils ont profité de cet homme", indique Lionel Gendron, correspondant RTL aux États-Unis. Mais le procureur de Los Angeles souhaite un procès. Il considère que le docteur a abusé par un couple qui lui promettait une nouvelle vie, radieuse et apaisée.























Les invités de "L'Heure du crime"

- Michael Finnegan, journaliste au Los Angeles Times.



- Lionel Gendron, correspondant RTL aux États-Unis.

