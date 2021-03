Mort d'Alexandre Litvinenko : empoisonnement au polonium

Des exemplaires du livre "Mort d'un dissident" par Alex Goldfarb et Marina Litvinenko affichés lors d'une conférence de presse pour le lancement du livre à la Foreign Press Association à Londres, le 19 juin 2007.

Le 1er novembre 2006, Alexandre Litvinenko quitte son domicile au nord de Londres. Il est venu s'installer en Grande-Bretagne après avoir fui la Russie, il y a 6 ans. Ce jour-là, Alexandre Litvinenko a deux rendez-vous dans la journée et rentre à 19 heures. Il est en forme. Vers 23 heures, il va se coucher, mais lorsque sa femme le rejoint il est en train de vomir dans la salle de bains. Il va être malade toute la nuit.

Le lendemain, il est toujours très malade. Sa femme est persuadée qu'il a une intoxication alimentaire et se rend à la pharmacie pour lui acheter des comprimés contre la nausée. A son retour, Alexandre lui indique qu'il pense avoir été empoisonné. Alexandre est un ancien officier des services secrets russes qui vit sous menaces depuis 6 ans.

L'état de santé d'Alexandre Litvinenko va rapidement se dégrader sans que les médecins ne comprennent ce qui arrive à l'ancien agent russe. Il va être hospitalisé le soir même et demande aux médecins de faire plusieurs examens car il affirme avoir été empoisonné par la Russie. Mais les examens ne montrent aucune trace de virus, allergies alimentaires ou poison. Cette étrange maladie va intriguer et alerter le contre espionnage britannique.

Philippe Comte, Maître de de conférences de langue et civilisation russes à la Sorbonne, Vice-président de l'Association française des russisants (A.F.R) et rédacteur adjoint de la Revue russe.

Jérôme Poirot, spécialiste du renseignement et auteur du "Dictionnaire du renseignement" aux éditions Perrin, collection Tempus.

