Barbouzes ex-flics, francs-maçons : le bureau des crimes

L'hypnotiseuse et les barbouzes de la DGSE

et Marie Bossard

publié le 09/02/2021 à 21:05

Le 24 juillet 2020, la police est prévenue du comportement suspect de deux individus habillés en noir stationnés dans une zone pavillonnaire de Créteil. C'est une voisine de l'immeuble, alertée par leur comportement, qui a prévenu la police. Les agents sont tout de suite intrigués par le véhicule : il a une vitre cassée, un jeu grossier de fausses plaques d'immatriculation... Après vérification, les policiers découvrent qu'elle a été volée.

Dans le véhicule, les agents retrouvent des gants, des couteaux de l'armée et un pistolet. Les deux hommes sont interpellés et placés en garde à vue. Pierre B, 28 ans et Karl E, 25 ans, déclinent leur identité sans difficulté, ainsi que leurs qualités. Ils expliquent être agents de la Direction générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE, chargée des missions d'espionnage. Pierre B affirme qu'ils ont reçu l'ordre d'éliminer une femme de 54 ans, Marie-Hélène Dini, coach en entreprise.

Selon les deux hommes, ils ont été engagé par un certain Sébastien parce que la DGSE ne peut pas agir sur le sol national pour les "opérations homo" ce qui signifie homicide. Les policiers tirent méthodiquement le fil de l'organisation. Un inconnu aurait donc proposé un contrat mortel à un détective privée qui a recruté des militaires de la DGSE.

Nos invités

Thomas Prouteau, journaliste police/justice RTL

Me Joseph Cohen-Saban et Me Jean-William Vezinet, avocats de Marie-Hélène Dini

Marie-Hélène Dini, victime.

