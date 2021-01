Vatican : Emanuela Orlandi, disparue depuis 1983

publié le 18/01/2021 à 21:05

Le 22 juin 1983, Emanuela Orlandi arrive en retard à son cours de musique. Elle suit des leçons de flûte traversière à l'école Tommaso Ludovico da Victoria qui dépend du Vatican. Elle est une musicienne très douée et fait partie du chœur de l'église. La jeune fille de 15 ans, d'habitude très ponctuelle est arrivé en retard à son cours et semble avoir la tête ailleurs. Si elle est en retard, c'est parce qu'elle a téléphoner à l'une de ses sœurs ainées, Federica. Cette dernière attestera du coup de fil et précisera qu'Emanuela lui a raconté avoir croisé un homme dans une BMW verte. Il lui aurait confié travailler pour une marque de cosmétiques et lui aurait proposé de défiler pour la somme de 375.000 lires. Federica lui aurait demandé de se méfier et d'en parler aux parents.

Emanuela demande à quitter le cours de flûte 10 minutes en avance. Elle retrouve son amie Raffaella Monzi, a qui elle confie sa rencontre avec l'homme dans la BMW. Les deux adolescentes doivent prendre le bus pour rentrer chez elles, mais Emanuela ne monte pas dans le bus. Quelques semaines plus tard, un policier en faction devant le Sénat dira l'avoir vu à bord d'une BMW verte.

Dans la soirée, les parents d'Emanuela s'inquiètent de ne pas voir leur fille rentrer. Pourrait-elle avoir fugué ? L'adolescente n'a pourtant montré aucun signe de contrariété et sa journée s'est déroulé sans encombre. Elle sera officiellement déclarée comme "personne disparue" le lendemain.

Nos invités

Nicolas Senèze, journaliste et ancien correspondant au Vatican pour le journal La Croix.

Philippe Ridet, journaliste et ancien correspondant à Rome pour Le Monde.

