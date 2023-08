Juan Branco : arrêté et inculpé, pourquoi l'avocat est-il ciblé par le gouvernement sénégalais ?

Juan Branco n'est pas un avocat comme les autres. Ce Franco-espagnol a plusieurs fois défrayé la chronique, défendant notamment l’activiste russe Piotr Pavlenski, Damien Tarel, ce jeune homme qui avait giflé Emmanuel Macron en juin 2021 dans la Drôme ou se proposant encore pour défendre Salah Abdeslam. Plus récemment, l'avocat de 33 ans a fait parler de lui dans ses prises de paroles contre Cyril Hanouna, allant même jusqu'à publier un livre consacré à l'animateur en juin dernier.

Mais ces derniers jours, le nom de Juan Branco revient dans l'actualité, lié cette fois-ci au Sénégal. Ce samedi 5 août, l'avocat a été arrêté par les autorités sénégalaises, alors qu'il se trouvait à bord d'une embarcation pour se rendre en Mauritanie, d'où il envisageait un rapatriement vers la France ou l'Espagne, ont indiqué ses avocats. Le lendemain, dimanche 6 août, Juan Branco a été inculpé pour attentat, complot, diffusion de fausses nouvelles et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves. Alors pourquoi fait-il face à de telles accusations ?

Cela faisait plusieurs jours qu'il jouait au chat et à la souris avec les autorités, depuis qu'il a pris part à la défense d'Ousmane Sonko, opposant engagé depuis 2021 dans un bras de fer avec le pouvoir et la justice. Candidat à l'élection présidentielle de 2024, Ousmane Sonko est en détention depuis le début du mois, écroué sous différents chefs d'inculpation, dont appel à l'insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l'État. Les autorités ont annoncé la dissolution de son parti, rendant sa candidature à la présidentielle peu réaliste.



Une saisine de la Cour pénale internationale

En juin dernier, Juan Branco a suscité beaucoup d'attention en annonçant une plainte en France et une saisine de la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye contre le président sénégalais Macky Sall pour "crimes contre l'humanité", alors que le pays venait de connaître ses pires troubles depuis des années. Le parquet sénégalais a annoncé le 14 juillet avoir ouvert une enquête judiciaire et requis un mandat d'arrêt contre l'avocat en s'appuyant sur ses écrits et ses propos.



Le gouvernement sénégalais a décrit Juan Branco comme un avocat avide de publicité et fuyant ses responsabilités. "Le Sénégal ne doit pas être la caisse de résonance d'un avocat qui est en mal de reconnaissance dans son pays" et qui "se rêve en Victor Hugo", a dit le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana. "Si vous avez le courage de défier un État, de défier une nation, vous devez faire face", a-t-il dit.