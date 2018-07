publié le 29/03/2018 à 17:24

"Il est physiquement squelettique". C'est en ces termes inquiétants que l'avocat de Jonathann Daval, le jeune homme qui a avoué le meurtre de son épouse Alexia, dépeint son client. "Amoindri et affaibli", le détenu a été admis il y a deux semaines dans le service médico-psychologique régional (SMPR) dans la maison d'arrêt de Dijon, où il est incarcéré.



Et "personne n'explique cette perte de poids massive", s'émeut Maître Randall Schwerdorffer, interrogé par France 3. "Il n'a absolument pas cessé de s'alimenter", poursuit-il. L'avocat ne jette cependant pas la pierre à la maison d'arrêt de Dijon : "La direction porte un soin et une attention tout à fait particulière à la situation de santé de Jonathann Daval".

"Des analyses sont en cours au niveau médical" pour déterminer si l'état du jeune homme de 34 ans est compatible avec une détention au sein d'une maison d'arrêt SMPR, indique l'avocat. Ce dernier en profite pour démentir les rumeurs d'admission de son client au sein d'une unité psychiatrique. "Il a un suivi psychiatrique (...) notamment pour pouvoir dormir et gérer le trop-plein d'émotion qu'il a et et la décompensation qui est la sienne depuis qu'il est incarcéré", rectifie-t-il sur la chaîne publique.

Johnathann Daval instrumentalise-t-il la dégradation soudaine de son état de santé comme stratégie de défense et plaider l'irresponsabilité de son client le jour du procès ? "Aucune stratégie là-dedans", balaye Me Randall Schwerdorffer. "On a jamais parlé d'infirmité ou de maladie mentale (...) C'est un garçon tout à fait sain de corps et d'esprit qui se trouve avec des problèmes de santé liés à son incarcération", poursuit-il.



Reçu le 9 mars pendant environ une heure et demie par le magistrat instructeur, l'informaticien a maintenu les propos qu'il avait tenus le dernier jour de sa garde à vue, le 30 janvier, d'après une source proche du dossier.



Le suspect avait alors reconnu avoir tué Alexia Daval, 29 ans, lors d'une dispute conjugale, dans la nuit du 27 au 28 octobre, au domicile du couple à Gray-la-Ville. Il avait affirmé en garde à vue qu'il ne "voulait pas" la tuer, mais qu'ils en étaient venus aux mains et qu'il avait étranglé Alexia en tentant de la "maîtriser".