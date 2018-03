publié le 05/03/2018 à 09:43

Plus d'un mois après les aveux de Jonathann Daval, les proches d'Alexia sortent peu à peu du silence. Les parents mais aussi la sœur et le beau-frère de la jeune femme ont décidé de se confier sur la "trahison" qu'ils ont vécue. "C'est une trahison, on ne peut pas appeler ça autrement. On a deux deuils, on a perdu deux êtres qu'on aimait énormément et ça fait mal", reconnaît Jean-Pierre Fouillot au micro de BFM TV.



Surtout que, pendant trois mois, cette famille soutient pleinement ce mari meurtri, qui était apparu en pleurs lors des marches blanches organisées. "Il était toujours présent, il faisait des témoignages d'affection envers Jean-Pierre et Isabelle. Il disait 'Vous êtes ma famille, je vous aime'", souligne Grégory Gay, le beau-frère d'Alexia Daval.

La chute a été d'autant plus violente pour les proches. "Connaissant Jonathann comme on le connaissait, pour nous c'était impossible, impossible avec tout ce qu'il s'est passé entre nous, vivre comme on vivait tous ensemble, à aucun moment on a eu un doute", précise le père de famille. Et d'ajouter : "C'est l'impensable, ce qui est arrivé deux fois de suite". Ils évoquent alors le sentiment d'avoir reçu "un deuxième coup de bâton derrière la tête".

Malgré des rumeurs persistantes sur les réseaux sociaux, jamais cette famille n'a cru à la culpabilité du jeune homme. "On était hors des rumeurs, on n'a pas tous les réseaux sociaux modernes, on n'écoute pas ce genre de choses, ni quoique ce soit. Nous on était hors du temps et on a toujours fait confiance", rappelle Isabelle Fouillot, que Jonathann appelait régulièrement "maman".



Cette famille attend dorénavant de comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Si Jonathann Daval a avoué avoir étranglé son épouse, de nombreuses zones d'ombre doivent encore être éclaircies dans cette affaire. La première audition du suspect, initialement prévue jeudi 1er mars, avait dû être reportée à cause des intempéries.