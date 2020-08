Jeune homme mort ligoté près de Nantes : la police sans piste

et AFP

publié le 12/08/2020 à 21:07

Asphyxié, ligoté, il a été retrouvé mort dans son appartement familial. Le corps d'un jeune homme âgé de 18 ans a été retrouvé à Saint-Sébastien-sur-Loire, près de Nantes, le dimanche 9 août au soir, a annoncé le parquet.

Cette mort pourrait avoir été provoquée par un éventuel agresseur. "L'autopsie montre l'intervention d'un tiers" et que le jeune est mort asphyxié par "strangulation ou par étouffement", a déclaré à l'AFP le procureur-adjoint de la République, Olivier Bonhomme.

Pour l'heure, il n'y a "pas de piste" et "cela reste très mystérieux", explique le magistrat. "Nous n'avons pas d'élément de compréhension, pas de mobile, pas de personne suspectée." Le quartier des Fontaines, où vivait le jeune homme décrit comme sans histoire et inconnu des services de police, "n'est pas un quartier sensible", a-t-il ajouté.

L'enquête, pour homicide volontaire, a été confiée à la police judiciaire de Nantes.