"Je crains plus le commando que Redoine Faïd", réagit le pilote de l'hélicoptère

publié le 04/10/2018 à 08:56

"Je devrais être soulagé mais je ne le suis pas vraiment", répond Stéphane Buy. Il est le pilote de l'hélicoptère pris en otage par Redoine Faïd et ses complices lors de leur évasion dimanche 1er juillet. Son agresseur a depuis été arrêté par la police, le 3 octobre, puis écroué dans la soirée. Mais Stéphane Buy parle de "pressions qui se réveillent aujourd’hui".



"C'est plus difficile que la première fois où j'ai accepté de raconter mon histoire, parce qu'aujourd'hui il y a un contre-coup", confie-t-il. C'était le 4 juillet sur RTL, quelques jours après l'évasion spectaculaire du braqueur.

"J'ai eu des menaces de mort auprès de ma famille le jour où j'ai été effectivement braqué et pour moi ça reste quelque chose de fort", poursuit-il.

Sur l'arrestation, "c'est dans l'ordre des choses ça devait arriver je m'y attendais". Pendant 90 jours, Redoine Faïd était pourtant dans la nature, mais le pilote n'arrive tout de même pas à être soulagé parce que "le commando qui m'a agressé n'est pas du tout Redoine Faïd en fait, c'est d'autres personnes qui n'ont rien à voir dans mon esprit, je crains plus ce commando que Redoine Faïd, je ne suis pas plus rassuré que ça".