Évasion de Redoine Faïd : "Ce matin, le stress est beaucoup plus fort", dit le pilote pris en otage

avec Thibaut Deleaz et Vincent Serrano

publié le 04/07/2018 à 11:00

"On m'avait prévenu que deux ou trois jours après, le choc serait psychologiquement dur à passer." Stéphane Buy, le pilote de l'hélicoptère utilisé par les complices de Redoine Faïd pour son évasion de la prison de Réau (Seine-et-Marne), est encore choqué par la violence qu'il a subie dimanche 1er juillet.



Ce jour-là, il pensait embarquer "un père et son fils" pour un baptême de l'air, raconte-t-il sur RTL mercredi 4 juillet. Sa journée va basculer quand les hommes se montrent violents et le prennent en otage, l'obligeant à participer à leur plan pour libérer Redoine Faïd.

"J'allais bien jusqu'à hier soir, (mais) j'ai l'impression que ce matin, le stress est beaucoup plus fort", a confié Stéphane Buy. Libéré par les membres du commando après l'évasion de Redoine Faïd, le pilot a été pris en charge par des médecins et une cellule psychologique.