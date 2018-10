et François Vignolle

Il était l'homme le plus recherché de France. Redoine Faïd a été interpellé ce mercredi 3 octobre vers 4 heures du matin dans sa ville d'origine, à Creil (Oise). La cavale du roi de la belle aura duré trois mois et s'est achevée à 100 km de la prison dont il s'est évadé en hélicoptère, la maison d'arrêt de Réau (Seine-et-Marne).



Selon nos informations, la femme considérée comme la logeuse de Redoine Faïd serait en réalité une ancienne adjointe de sécurité de la ville de Creil. C'est dans ce qui est considéré comme son domicile, que les enquêteurs de la police judiciaire ont arrêté le multirécidiviste.

Son frère Rachid et deux de ses neveux ont également été interpellés. L’enquête va devoir démontrer quels étaient les liens entre Redoine Faïd et cette femme qui n’était plus adjointe de sécurité.