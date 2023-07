Italie : l'incendie d'une maison de retraites fait 6 morts à Milan

Drame en Italie. Six pensionnaires d'une maison de retraite sont morts dans l'incendie du bâtiment dans la nuit de jeudi 6 au vendredi 7 juillet à Milan, dans le nord de l'Italie, ont annoncé les pompiers. De nombreuses autres personnes ont également été blessées.



"Six personnes sont mortes et de nombreuses autres, intoxiquées [par les fumées] ont été hospitalisées. Les pompiers ont sauvé des dizaines d'autres pensionnaires", ont précisé les soldats du feu de la capitale lombarde sur Twitter, précisant que les causes du sinistre n'étaient pas encore connues.

Selon les agences de presse italiennes, 81 personnes ont été blessées, dont deux sont dans un état grave. D'après les médias locaux, l'incendie, rapidement maîtrisé, se serait déclaré vers 23h30, jeudi soir. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine du feu.

