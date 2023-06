Incendies : les fumées qui arrivent du Canada sont-elles toxiques ?

New York sous une épaisse fumée, due aux incendies dans la région de Québec, au Canada.

Si vous sentez une odeur de fumée en ouvrant votre fenêtre c'est peut-être à cause des gigantesques incendies qui ravagent le Canada depuis plusieurs semaines. Le panache de fumée est tellement énorme qu'il a traversé l'Atlantique et est en train d'arriver en France.

On arrive à observer sur les images satellites des poussières. Ça concerne surtout l'Angleterre pour l'instant. L'Irlande est quasiment totalement recouverte. Dans le nord-ouest de la France, de la Bretagne jusqu'à la frontière belge, on verra où l'on sentira dans l'atmosphère quelques particules de ces incendies, attendues dès ce lundi 26 juin.

Ces particules fines de combustion sont toxiques pour les Canadiens. La concentration là-bas est 8 fois supérieure aux normes maximales recommandées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Au Québec d'ailleurs, les autorités demandent aux personnes fragiles, asthmatiques ou cardiaques de rester chez elles le plus possible.

Ce nuage de pollution va se diluer en traversant l'Atlantique. Il ne devrait pas y avoir trop de conséquences pour nous. D'autant que sur tout l'ouest de la France, la qualité de l'air est plutôt bonne en ce moment. Mais il ne faudrait pas qu'il vienne rajouter de la pollution sur l'est notamment sur la région Rhône-Alpes et les Bouches-du-Rhône, qui souffrent de particules fines venant du désert du Sahara et de la chaleur qui produit de l'ozone. Marseille, Grenoble, Chambéry n'ont vraiment pas besoin de pollution supplémentaire en ce moment.

