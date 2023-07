Un pompier de 24 ans meurt en luttant contre des incendies de véhicules à Saint-Denis

Dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 juillet 2023, un pompier est mort en intervention à Saint-Denis en région parisienne. Ce caporal-chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, âgé de 24 ans, intervenait sur un feu de plusieurs véhicules dans un parking souterrain.

"Pour l'instant, on n'établit aucun lien avec l'épisode de violence urbaine qui est actuellement en cours. C'était un feu dans un parc de stationnement couvert. Des feux comme ça, on en fait une dizaine par semaine en région parisienne", explique à RTL la porte-parole des pompiers de Paris, la colonel Claire Böet. Un peu plus tard dans la matinée, le parquet de Bobigny a indiqué qu'il n'y avait aucun lien avec les émeutes.

Et de poursuivre : "C'est toujours difficile de perdre un camarade surtout en intervention. Cela nous rappelle la devise de la brigade : sauver ou périr".

Malgré la prise en charge médicale, le jeune homme est décédé. Les circonstances exactes du drame ne sont pas encore connues.