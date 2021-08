VIDÉO - Espagne : un des principaux chefs de la mafia calabraise interpellé

Domenico Paviglianiti, l'un des principaux chefs de la 'Ndrangheta, la puissante mafia calabraise, aussi connu comme "l'un des fugitifs les plus recherchés d'Italie", a été arrêté à Madrid, a annoncé la police ce jeudi 5 août.

Dans une vidéo publiée par la police, on peut voir Paviglianiti se faire arrêter en plein jour alors qu'il marchait dans une rue de la capitale espagnole. "L'homme arrêté, considéré comme l'un des fugitifs les plus recherchés d'Italie, a été interpellé en possession de faux documents portugais, de six téléphones portables et de près de 6.000 euros en espèces", a indiqué la police dans son communiqué.

Selon la police espagnole, Paviglianiti avait été condamné en 2005 à 30 ans de prison après avoir été arrêté en Espagne en 1996 puis extradé en Italie en 1999. Accusé notamment d'un meurtre pour lequel il a été condamné à 16 ans de prison, il lui reste 11 ans et huit mois à purger. Le mafieux avait réussi à être libéré en 2019, en raison d'un vice de forme judiciaire, après avoir passé plus de 20 ans derrière les barreaux. Mais un nouveau mandat d'arrêt avait été pris contre lui en Italie, après une décision judiciaire annulant sa remise en liberté.

Parti en Espagne après sa libération, la police a réussi à retrouver sa trace en localisant une partie de sa famille à Barcelone, où il s'est réfugié pendant quelques mois après sa libération avant de venir s'installer à Madrid. Il restait "de l'avis des enquêteurs, l'un des principaux responsables du crime organisé en Calabre", selon le communiqué de la police.

Paviglianiti est surnommé le "boss des boss" par les médias italiens, pour son rôle dans des crimes commis dans les années 1980 et 1990, notamment lors d'une guerre des clans au sein de la 'Ndrangheta.