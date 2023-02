INVITÉE RTL - Accident de Pierre Palmade : "Il sera jugé comme n'importe quel Français", assure la procureure de Paris

Aucun traitement de faveur. Placé en garde à vue à l'hôpital de Melun, Pierre Palmade pourrait être mis en examen après l'accident de la route survenu le 10 février. Sous l'emprise de cocaïne, l'humoriste a percuté un véhicule, blessant ses trois passagers, dont une femme enceinte qui a ensuite perdu son enfant.

Invitée de RTL ce jeudi 16 février, la procureure de Paris, Laure Beccuau a assuré que la notoriété de Pierre Palmade ne lui garantira aucun traitement de faveur.

L'humoriste pourrait être mis en examen pour blessures involontaires dans les jours à venir, voire pour homicide involontaire. "Bien sûr qu'il sera jugé comme n'importe quel Français", a indiqué la procureure de Paris. "Il n'y a absolument aucun traitement de faveur au regard du produit utilisé ou de la personnalité qui pourrait être concernée par cet usage de produits stupéfiants", a-t-elle insisté.

La présence de la cocaïne sur le territoire devient de plus en plus importante Laure Beccuau, procureure de Paris

"Aucune consommation de produits stupéfiants n'est banale", a souligné Laure Beccuau, qui refuse pour autant de parler de "banalisation" de l'usage de la cocaïne. "La présence de la cocaïne sur le territoire parisien, mais plus largement sur le ressort national, devient de plus en plus importante", déplore-t-elle. En conséquence, la magistrate rappelle que "la multiplicité des réponses pénales se déploie sur l'usage de stupéfiants", en prenant notamment la forme d'amendes ou d'injonction thérapeutique.

