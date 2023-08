INVITE RTL - Comment sont contrôlés les manèges de fêtes foraines ?

Après la mort d'un jeune garçon de 17 ans au Cap d'Agde, une enquête est ouverte pour savoir ce qu'il s'est passé et voir si toutes les conditions de sécurité étaient bien réunies. Quelle est la législation en la matière ? Qui est chargé de contrôler les attractions ?

Le président de la fédération des forains de France, Nicolas Lemay affirme que "les manèges sont contrôlés par des organismes comme tout contrôle technique qui se respecte. C'est un contrôle annuel qui est fait de fond en comble pour valider si l'attraction est bien en état de travailler ou pas."

Pour ce qui est des fêtes foraines, "nous devons à chaque fois présenter le contrôle technique à la municipalité et une commission de sécurité doit normalement repasser pour vérifier l'installation et voir si tout est OK", ajoute le représentant.

"Je ne pense pas que l'attraction en elle-même soit remise en cause"

En ce qui concerne la mort du jeune homme de 17 ans, "l'enquête définira les causes et responsabilités de chacun. Apparemment, ça serait dû à une forte rafale de vent" explique Nicolas Lemay. "Je ne pense pas que l'attraction en elle-même soit remise en cause. Nous sommes des professionnels, chaque exploitant a à cœur que son manège fonctionne de la meilleure manière possible et puis la sécurité de son public et sa priorité", soutient ce dernier.

Au sujet de la sécurité, le président de la fédération revient sur la place des ordinateurs et l'efficacité des nouvelles technologies dans les attractions. "Quand un harnais n'est pas bien enclenché, il y a un voyant rouge qui s'allume et le manège ne démarre pas" soulève-t-il.

Il espère aujourd'hui que le public fera toujours confiance au secteur, " la jeunesse a quand même besoin d'adrénaline, donc j'espère que le public répondra encore présent et qu'il nous fera encore confiance ", conclut Nicolas Lemay.

